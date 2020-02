Jogo Duplo: Leitura adiada para 28 de fevereiro

O Tribunal Central Criminal de Lisboa adiou para 28 de fevereiro a leitura do acórdão dos 27 arguidos do processo denominado Jogo Duplo, relativo à viciação de resultados em jogos da 2ª Liga portuguesa. O adiamento deve-se à alteração não substancial de factos promovida pelo coletivo de juízes.

"Há alguns factos, vários, inúmeros factos que poderão, face à prova produzida em julgamento, à prova que consta do processo, à prova documental, às escutas, ser suscetíveis de eventual redação diferente relativamente àquela que consta da pronúncia", explicou Luís Ribeiro, presidente do coletivo de juízes.

Após comunicadas estas alterações, que remetem para a acusação do Ministério Público, os advogados dos arguidos não prescindiram do prazo para se pronunciarem, facto que levou ao adiamento da leitura. Pediram 30 dias mas o juiz presidente só deu dez dias para as defesas dos arguidos apresentarem posições.