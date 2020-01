Jogo Duplo: Tribunal revela acórdão hoje

O Tribunal Central de Lisboa profere hoje o acórdão do ‘Jogo Duplo’, processo relacionado com viciação de resultados no futebol português. O Ministério Público (MP) pediu a condenação de todos os 27 arguidos, e especialmente penas efetivas para ‘Aranha’, dos Super Dragões, o empresário Gustavo Oliveira, o ex-futebolista Rui Dolores e os antigos jogadores Moedas, João Carela e Diego Tavares.

Abel Silva, antigo campeão mundial de sub-20, a SAD do Leixões e vários jogadores de Oriental, Oliveirense, Penafiel e Ac. Viseu podem ser condenados a pena suspensa.

Para o MP ficou provado que havia uma organização criminosa a atuar em Portugal, com investidores malaios, que promovia o ‘match-fixing’. Em causa estão crimes de associação criminosa em competição desportiva, corrupção ativa e passiva e apostas desportivas fraudulentas.