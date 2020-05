Jogos em sinal aberto? Secretário de Estado diz-se empenhado em "solução criativa"

Com a data já escolhida para o regresso do campeonato, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, sublinha que será preciso agora uma "solução criativa" para evitar aglomerados de adeptos... em cafés. Em entrevista ao 'Jornal Económico', João Paulo Rebelo garantiu que o Governo quer encontrar forma de conjugar interesses das operadoras e a necessidade de manter os adeptos longe de "ajuntamentos" e recordou solução dos ecrãs gigantes utilizados durante o Europeu.





"Sabemos que muitos portugueses não têm capacidade financeira para verem futebol em casa e por isso, é comum a ida ao café, à associação; em suma, a locais onde existem sempre ajuntamentos. Essa é uma questão complexa e temos refletido sobre isso. Creio que não estou a partilhar nenhum segredo se disser que a determinada altura equacionámos que, o facto de a nossa Liga retomar com muitas Ligas paradas, suspensas ou encerradas, poderíamos aproveitar a receita; ou seja, se passássemos a dar futebol para o resto do mundo, poderia haver por aí uma compensação e um interesse maior pelo futebol português porque as outras Ligas estariam paradas. Percebeu-se que essa ideia não podia avançar em virtude daquilo que foi a negociação de direitos televisivos da nossa Liga, por valores pouco interessantes (...). Essa questão da transmissão dos jogos nesta altura é de facto um problema, queremos evitar que as pessoas se reúnam para ver partidas de futebol. Não creio que haverá capacidade para encontrar um acordo, um equilíbrio entre o que são os interesses e o retorno financeiro destes operadores. Particularmente, estou empenhado numa solução que possa evitar essas aglomerações, uma solução criativa. Não será desejável que existam esses ajuntamentos mas podem surgir oportunidades novas: quantos jogos do Europeu não foram vistos em locais públicos, com ecrãs gigantes, de forma a diluir a aglomeração nos espaços habituais", afirmou.