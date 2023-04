Jogos sociais e online rendem 630 mil euros por dia à Segurança Social

Os jogos sociais, como euromilhões e raspadinhas, renderam mais de 630,7 mil euros por dia à Segurança Social no ano passado, avança, esta quinta-feira, o 'Jornal de Notícias'.Segundo o JN, em 2022, as contribuições para o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social cresceram para 230,2 milhões de euros, correspondendo ao grosso das receitas líquidas geradas pela exploração da Santa Casa.Em comparação com o ano anterior, as contribuições para a Segurança Social - a quem cabe 32,98% da receita líquida dos jogos explorados pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - aumentaram 8,94%.