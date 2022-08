Johnson vai retirar pó de talco do mercado

A Johnson & Johnson (J&J) vai deixar de fabricar e vender pó talco para bebés, em 2023. O anúncio acontece mais de dois anos depois da empresa ter parado de vender o produto nos EUA.A J&J enfrenta dezenas de milhares ações judiciais de mulheres que alegam que o pó de talco que usavam continha amianto e que fez com que desenvolvessem cancro nos ovários. Por isso, a empresa, que sempre manteve a sua posição de que décadas de investigações independentes mostram que o produto é seguro, anunciou agora, em comunicado, o fim da sua venda. "Como parte de uma avaliação do portfólio mundial, tomámos a decisão comercial de fazer a transição para um talco para bebés feito à base de amido de milho."No mesmo comunicado, a J&J reiterou a sua posição de que o talco para bebés que sempre comercializaram é seguro, afirmando: "A nossa posição sobre a segurança do nosso talco cosmético permanece inalterada. Mantemo-nos firmes por detrás das décadas de análises científicas independentes de especialistas médicos de todo o mundo que confirmam que o talco Johnson's para bebés é seguro, não contém amianto e não causa cancro."Já em 2020 a gigante farmacêutica tinha retirado o seu talco para bebés do mercado nos EUA e no Canadá devido à queda nas vendas consequência do que considerou "desinformação" sobre a segurança do produto devido aos vários casos legais.O talco é uma matéria prima extraída da terra que é encontrada nas camadas próximas às do amianto, material conhecido por causar cancro.Apesar da empresa continuar a negar, uma investigação feita em 2018 pela agência de notícias Reuters afirma que a J&J já sabia à várias décadas que o amianto poderia estar presente nos seus produtos feitos à base de talco. Segundo a Reuters, os registos internos da empresa, depoimentos de julgamentos e outras evidências mostraram que, pelo menos desde 1971 até ao início dos anos 2000, os produtos da J&J testaram muitas vezes positivo para pequenas quantidade de amianto.Em outubro a J&J criou uma subsidiária, a LTL Management, à qual cedeu todos os seus direitos de talco. De seguida, a subsidiária entrou em processo de falência, o que interrompeu todos os processos que estavam pendentes.O talco para bebés da Johnson's é comercializado à quase 130 anos e tornou-se um dos símbolos da imagem familiar da empresa usado para prevenir assaduras, mas ao longo dos anos encontrou também usos cosméticos, inclusive como champô seco.