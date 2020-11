Jornalista Alexandra Borges deixa TVI

A jornalista Alexandra Borges vai deixar a TVI e a saída, que não passou pela direção de informação do canal, foi negociada diretamente com o CEO da estação, Manuel Alves Monteiro. A repórter, um dos principais rostos do canal de Queluz de Baixo, troca a TVI pelo Global Media onde vai liderar uma nova área transversal de investigação e grande reportagem, avança o 'Correio da Manhã'.