Jornalista argentino revela que Wanda Nara tem leucemia

Wanda Nara, modelo e agente do marido Mauro Icardi, foi diagnosticada com leucemia, segundo deu conta o jornalista Jorge Lanata.A também apresentadora argentina foi internada esta quarta-feira à noite no hospital Los Arcos, na Argentina, com fortes dores abdominais e os resultados das análises mostraram um aumento nos níveis de glóbulos brancos, o que já apontava para a possibilidade de se tratar de uma doença hematológica. Mediante isso, o jornalista argentino falou com "três fontes diferentes" e descobriu o diagnóstico, conforme contou no seu programa na Radio Mitre."Falei com três fontes diferentes, duas próximas de Wanda Nara e outra próxima do hospital, e o que ninguém está a falar é que Wanda Nara tem leucemia", referiu Lanata.Ainda de acordo com o referido jornalista argentino, a empresária, de 36 anos, vai fazer uma "punção de medula óssea [n.d.r.:espécie de biopsia] para se concluir o diagnóstico". Os familiares de Wanda Nara já terão mesmo contactados a Fundaleu, um centro especializado no tratamento da leucemia na Argentina, segundo Jorge Lanata.