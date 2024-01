Jornalista do 'Expresso' agredido em evento com presença de André Ventura

Um jornalista do 'Expresso' foi agredido esta terça-feira durante um evento realizado na Universidade Católica Portuguesa, organizado por associações de estudantes daquele estabelecimento de ensino, no qual marcou presença André Ventura, líder do Chega, para uma sessão de perguntas e respostas. Segundo a artigo do semanário no qual é reportada a agressão, o jornalista acedeu ao espaço devidamente autorizado "por duas jovens junto à porta principal do auditório", tendo conseguido presenciar os primeiros 10 minutos da intervenção do líder do partido Chega, antes de ser abordado por três ocasiões. À terceira, "dois dos jovens prenderam os seus movimentos, agarrando-o pelos pés e pelos braços, forçando a sua saída do evento – deixando todo o equipamento de trabalho na sala, incluindo o computador profissional". De acordo com o mesmo relato, o equipamento de trabalho foi devolvido pouco depois.