Jornalista Luís Leal apresentou fotobiografia intitulada 'Lealdades'

Luís Leal, jornalista e colaborador dehá várias décadas, apresentou esta quarta-feira, na Póvoa de Varzim, a sua fotobiografia intitulada 'Lealdades', onde passa em revista uma vida dedicada ao jornalismo, ao associativismo e ao Varzim. Foi perante uma audiência de mais de meia centena de amigos e conhecidos que Luís Leal deu a conhecer o resumo da sua vida através de fotografias, entrevistas, crónicas e outras histórias de alguém que conta 87 anos mas ainda tem força e vontade de escrever e colaborar com diversas publicações."Agora há que apresentar esta mescla de prosas, reunidas num livro (e muito pano para mangas há ainda) para cumprir o papel de pagador de promessas, com episódios da vida real vividos por alguém que sempre teve o coração poveiro como bússula, e contados com toda a LEALDADE", pode ler-se no prefácio da obra, assinado pelo próprio Luís Leal.Nascido no dia 18 de agosto de 1934, na Póvoa de Varzim, desde cedo mostrou interesse pelas tradições poveiras e pelo associativismo. O seu primeiro trabalho foi como ardina, na Tipografia Frasco. A paixão pela bola era grande, mas, infelizmente, isso quase lhe custou a vida. Num jogo com amigos, ao ir buscar a bola a um poço, molhou-se e constipou-se. Uma doença que evoluiu depois para uma doença pulmonar grave, que fez com que não pudesse trabalhar durante dois anos e nunca mais jogasse futebol.Tempos difíceis mas que não lhe mexeram com o seu grande amor, o Varzim. Como se pode comprovar pelo facto de ter adiado duas vezes o casamento devido a jogos decisivos do seu clube do coração... Esta dedicação, não só como sócio mas também como mascote e roupeiro na infância, dirigente, delegado de jogos, fundador e diretor do jornal 'O Varzim'. Por isso, já foi distinguido com o emblema de prata, o emblema de ouro, o título 'Sócio Honorário' e o troféu 'Lobo do Mar'.A terra que o viu nascer e crescer também não o esquece e, entre outras distinções, em junho de 2021 recebeu a Medalha de Reconhecimento Poveiro, a mais elevada consagração da Póvoa de Varzim.