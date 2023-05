Jornalista Record André Zeferino vence prémio CNID

O jornalistaAndré Zeferino foi distinguido pela Associação dos Jornalistas de Desporto com um prémio CNID, referente ao ano de 2023.O repórter, de 25 anos, natural de Alverca, assumiu funções no seu diário desportivo em 2021 e foi agora congratulado com o 'Prémio Vítor Santos', a revelação do ano referente à imprensa escrita.Todos os jornalistas distinguidos pelo CNID receberão os galardões na próxima segunda-feira, numa gala que terá lugar no Forte de Santiago da Barra, em Viana do Castelo.Lista completa dos jornalistas premiados em 2023:- Bessa Tavares- Irene Palma (A Bola Tv)- Carlos Dias (RR)– Carlos Pereira Santos (O Jogo)– "Prémio Nuno Ferrari"– Jorge Monteiro– "Prémio Vítor Santos" - André Zeferino (– Carlos Veras (O Jogo)– Site "Bola Na Rede"