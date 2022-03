Jornalistas da Sky News atingidos a tiro em ataque de militares russos: vídeo mostra o momento

Uma equipa da Sky News foi retirada da Ucrânia e levada para o Reino Unido depois de serem atacados a tiro numa emboscada por um suposto "esquadrão da morte" russo.

A equipa de cinco pessoas foi baleada enquanto estava dentro do carro, depois de tentar sem sucesso visitar a cidade de Bucha, perto de Kiev.





WATCH: Sky News reporters ambushed near Kyiv, injuring one of them pic.twitter.com/zDXGGEwJ40