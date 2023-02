José Carlos Reis: «Estamos na cauda da Europa em termos de frequência do exercício físico»

A última palestra do primeiro dia do ‘Braga Sports Summit’ teve como temática a ‘Política Desportiva Nacional’, tendo sido várias as preocupações levantadas pelos oradores convidados.José Carlos Reis, presidente da ‘Portugal Ativo’ e diretor técnico e operacional na secção de modalidades do Sporting, foi um dos elementos que compuseram o painel e vincou a necessidade de ser feito um esforço para que a população portuguesa seja mais ativa a nível físico."Estamos na cauda da Europa em termos de frequência do exercício físico (73 por cento de inatividade). Não há coisas por acaso, os países que têm IVA mais baixo [nos ginásios] têm mais prática desportiva. As evidências científicas dos benefícios do exercício físico na saúde são hoje inquestionáveis. A solução passa por investir na prevenção da doença e não no seu tratamento. É importante fazerem-se campanhas de sensibilização para a prática de exercício físico, haver um investimento nas arquitetura das cidades no âmbito da mobilidade suave e investimento em infraestruturas desportivas multidisciplinares", começou por referir, explicando depois que benefícios fiscais em sede de IRS e IRC para praticantes de exercício físico e para empresas que subsidiem o exercício físico dos seus colaboradores e que a redução da taxa do IVA nos ginásios, atualmente nos 23 por cento, seriam medidas importantes a ser aplicadas.Pedro Sequeira, presidente da Confederação de Treinadores de Portugal, apresentou alguns números relacionados com as cédulas emitidas, vincando a importância de haver mais mulheres a exercer a atividade. O dirigente fez ainda uma observação acerca do papel do treinador: "Sem treinadores, seja em que escalão ou modalidade for, não há competição. O café ao lado do clube, o centro de estágio, o restaurante que fornece as refeições dependem do treinador, que muitas vezes faz o trabalho de forma voluntária, e se este não aparecer influencia esta questão. Há várias profissões muito influenciadas pelo treinador em si".Por fim, Ricardo Batista, vice-presidente da União Portuguesa dos Directores Técnicos de Exercício Físico, realçou o papel deste interveniente, que classificou como essencial para o funcionamento das instalações desportivas.