José Roquette: os relatos de uma vida ao serviço da medicina e as ligações ao Sporting

Passou a vida com os corações dos outros nas mãos, procurando, a cada nova cirurgia, que se tornassem mais robustos e foi, por isso, que ao livro das suas histórias, agora editado pela Oficina do Livro, chamou De Coração nas Mãos. Falamos de José Roquette, referência maior na área da Cirurgia Cardiotorácica e Vascular, atualmente presidente do Conselho Clínico do Grupo Luz Saúde, para quem o exercício da Medicina exige tanto (ou mais) capacidade de estabelecer ligações com os doentes e suas famílias como excelência técnica e científica. Leia o artigo na Máxima.