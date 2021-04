José Sócrates: «Acabou! As grandes mentiras da acusação caíram»

José Sócrates congratulou-se com a decisão do juiz Ivo Rosa na instrução da Operação Marquês, na qual caíram as acusações de corrupção de que o ex-Primeiro-Ministro era alvo por parte do Ministério Público.





"Todas as grandes mentiras da acusação caíram. A fortuna escondida, a corrupção, a ligação a Ricardo Salgado, tudo mentira. Todos ouviram as palavras do juiz. Acabou, tudo isso ruiu", disse o ex-Primeiro-Ministro aos jornalistas, à saída do Campus da Justiça.Quanto aos seis crimes pelos quais irá a julgamento - três de branqueamento de capitais e três de falsificação de documentos -, Sócrates negou tudo: "Não é verdade e vou defender-me, não sei se em recurso, se em tribunal."Sócrates falou ainda numa "gravíssima injustiça" e de uma acusação com "motivação política": "Difamaram um inocente durante sete anos."