José Sócrates fica livre de todos os crimes de corrupção e será julgado por branqueamento e falsificação

O juiz Ivo Rosa fez cair os três crimes de corrupção que estavam imputados a José Sócrates, no âmbito da Operação Marquês. O ex-Primeiro Ministro vai a julgamento por três crimes de falsificação e três de branqueamento de capitais, juntamente com Carlos Santos Silva. A acusação do Ministério Público sofre assim um tremendo rombo, embora possa ainda recorrer para o Tribunal da Relação.





Em causa, estão verbas de 1,72 milhões de euros entregues pelo empresário e alegado testa-de-ferro a Sócrates, que, segundo a decisão instrutória hoje lida pelo juiz Ivo Rosa no Campus da Justiça, em Lisboa, não configuram o crime de corrupção, por estar prescrito, mas implicam três crimes de branqueamento de capitais. Além do branqueamento de capitais, Sócrates e Santos Silva estão pronunciados por três crimes de falsificação de documentos. O juíz Ivo Rosa decidiu, no entanto, não pronunciar José Sócrates por crimes de fraude fiscal.O ex-primeiro-ministro estava acusado de 31 crimes, três deles de corrupção passiva e relacionados com o alegado envolvimento de Sócrates no favorecimento do Grupo Lena, do BES e de um empreendimento de Vale do Lobo.Os crimes relacionados com o Grupo Lena, com Ricardo Salgado e o empreendimento de Vale do Lobo prescreveram, sendo que Ivo Rosa não deixou de tecer diversas críticas às alegações formuladas pela acusaçãoJá Ricardo Salgado vai ser julgado por três crimes de abuso de confiança, disse ainda Ivo Rosa.José Sócrates - três crimes branqueamento de capitais, três de falsificação de documentos;Carlos Santos Silva - três crimes branqueamento de capitais, três de falsificação de documentos;Ricardo Salgado - três crimes de abuso de confiança;Armando Vara - um crime de branqueamento de capitais;João Perna - posse de arma proibida.