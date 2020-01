José Sócrates quer 50 mil euros do Estado

Contas feitas aos anos em que o processo esteve em investigação, sem que o Ministério Público tomasse uma decisão final, são 50 mil euros. É este o valor que José Sócrates exige ao Estado pela demora no processo da Operação Marquês, numa ação que deu entrada no Tribunal Administrativo de Lisboa, a 6 de fevereiro de 2017, mas só no fim de 2019 é que esteve disponível para consulta, avança esta quinta-feira a 'Sábado'.