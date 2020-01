O jornal 'Público' adianta esta sexta-feira que José Veiga foi constituído arguido no caso conhecido como 'Operação Lex'. De acordo com esta fonte, o antigo empresário e ex-dirigente do Benfica é suspeito de entregar vantagens indevidas ao juiz Rui Rangel.





O processo conta com 16 arguidos, entre os quais Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, e ainda Fernando Tavares, 'vice' das águias.A 'Operação Lex' investiga suspeitas de corrupção/recebimento indevido de vantagem, branqueamento de capitais, tráfico de influências e fraude fiscal.