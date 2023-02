Jovem alemã diz ser Maddie McCann

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Uma jovem alemã, de 21 anos, recorreu às redes sociais para revelar que acredita ser a Maddie McCann, menina que, em 2007, desapareceu na praia da Luz, no Algarve.

"Ajudem-me, preciso falar com Kate e Gerry McCann [Pais da criança desaparecida]. Acho que posso ser a Madeleine. Preciso de fazer um teste de DNA. Investigadores da polícia do Reino Unido e da Polónia estão a tentar ignorar-me. Ajudem-me", pode ler-se na publicação do instagram.