Jovem suspeito de planear ação terrorista na Faculdade de Ciências fica em prisão preventiva

João, o jovem de 18 anos detido esta quinta-feira por planear um ataque violento à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisbo, vai ficar em prisão preventiva. O estudante de engenharia foi presente a um juiz no Campus de Justiça em Lisboa.Durante o interrogatório por parte do magistrado o jovem manteve-se em silêncio, não tendo prestado declarações. O arguido chegou ao campus da Justiça, em Lisboa, por volta das 9h20, num carro descaracterizado e com pouco aparato policial. O suspeito chegou com um casaco a tapar-lhe o rosto.