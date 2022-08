Judite de Sousa denuncia "contrato a recibos verdes" e abandona CNN Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Judite de Sousa abandonou o canal CNN Portugal, onde inclusive foi o rosto no noticiário de estreia, apurou o CM. Foi a própria que começou por dar a notícia nas redes sociais, questionada por uma seguidora."Abandonou a CNN?", questionou uma seguidora de Judite de Sousa. "Abandonei sim, denunciei o meu contrato a recibos verdes há mês e meio. Obrigada", respondeu a jornalista.Judite de Sousa já estava afastada dos ecrãs há algum tempo, após ter dado uma entrevista a Manuel Luís Goucha que foi depois tema do programa 'Extremamente Desagradável', de Joana Marques, na Renascença. A jornalista não gostou das piadas apontadas por Joana Marques à entrevista, na qual falou da morte do filho, e criticou a humorista.Esta segunda-feira, Judite de Sousa já tinha dado a entender que estaria afastada dos ecrãs, ao publicar uma fotografia nas redes sociais onde se lê, na legenda "A desfrutar o " sossego" de não ser mais uma " figura pública " nestes dias de verão 2022".