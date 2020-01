Juiz pediu escusa do caso dos emails por ser um "apaixonado adepto do Benfica"

O juiz desembargador Eduardo Pires, do Tribunal da Relação do Porto, pediu escusa do caso dos emails do Benfica por ser um ferveroso adepto do Benfica. De acordo com o Público, o magistrado dirigiu o pedido ao presidente da Relação do Porto, Ataíde Neves, na terça-feira passada, dia 14 de janeiro, num documento em que explica que é titular do red pass das "águias", tendo "lugar cativo no Estádio da Luz", e tendo-lhe sido atribuída uma "Águia de Ouro" a 9 de março de 2019, pelos 50 anos de sócio."





"Pese embora a imparcialidade que sempre regeu o seu exercício profissional e que também nortearia neste caso, é, em consonância com tudo o que se tem vindo a referir, um apaixonado adepto do Sport Lisboa e Benfica, o que pode, ponderosamente, levar a que se possa suspeitar dessa sua imparcialidade", escreveu o juiz desembargador.