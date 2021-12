Juiz recusa liberdade sob fiança a João Rendeiro: ex-banqueiro preso até 10 de janeiro

João Rendeiro irá provavelmente fugir caso receba liberdade sob fiança, afirmou o juiz Rajesh Parshotam, que analisou o pedido de liberdade do ex-banqueiro do BPP. O juiz recusou a aplicação de uma fiança para que o arguido seja libertado, dizendo que tal prejudicaria a confiança no sistema judicial sul-africano.João Rendeiro irá de novo para a prisão e a 10 de janeiro ocorre outra audiência. O ex-banqueiro passará o Natal e Ano Novo na prisão.Esta sexta-feira, o juiz Rajesh Parshotam elencou os crimes cometidos por João Rendeiro e as acções tomadas por parte das autoridades portuguesas antes e durante a fuga do ex-banqueiro do BPP. O juiz assinalou que João Rendeiro era elegível para voltar a Portugal.O juiz fez ainda a lista das provas apresentadas contra João Rendeiro, como os mandados de detenção e o que foi recolhido no momento da detenção do ex-banqueiro.O juiz aludiu aos mandados traduzidos para inglês, enviados por Portugal. O juiz não considerou, como a defesa de Rendeiro tentou, que os procedimentos legais não tinham sido seguidos. Ou seja, os mandados são válidos.O juiz afirma ainda que não foi recebido um pedido de extradição de Portugal, o que terá de ser feito pelas vias diplomáticas e judiciais.Rendeiro deveria ter avisado o tribunal sul-africano sobre as suas anteriores condenações. O ex-banqueiro estaria a cumprir pena caso não tivesse conseguido sair de Portugal. "É importante que uma pessoa extraditada tenha um julgamento justo", assinalou o juiz.O arguido teve todas as oportunidades em Portugal, considera o juiz, deixando de parte o argumento de Rendeiro em como não teria um julgamento justo. Estão garantidas ainda as condições dignas para Rendeiro na prisão, numa resposta às alegações em como não podia ficar preso devido a "medicamentos".Na África do Sul, o ex-banqueiro não tem laços com ninguém, ao contrário de Portugal, onde tem uma mulher, frisou o juiz.Em setembro de 2021, João Rendeiro estava no Reino Unido, recorda o juiz. O ex-banqueiro alega que não é um fugitivo por ter avisado as autoridades desta viagem, algo com que o juiz não concorda.A decisão sobre o pedido de liberdade sob caução do ex-banqueiro do BPP está a ser anunciada pelo magistrado sul-africano Rajesh Parshotam.Na entrevista dada a partir da África do Sul, João Rendeiro não revelou onde estava, nem que altura do dia era, lembra o juiz. "Porque não fugiria ele da África do Sul caso seja libertado sob fiança?", questiona. Rendeiro já não cumpriu a ordem de coação do tribunal português."Se o arguido não tem respeito pelos procedimentos legais de Portugal, porque respeitaria os da África do Sul?", adianta. Rendeiro obteve milhões de lucros com as suas operações, afiança. Além disso, o valor da fiança é insuficiente.