Julgamento da 'Operação Malapata': testemunha aponta a uma dívida de César Boaventura de 1,5 M€

A 5.ª sessão do julgamento da 'Operação Malapata' realizou-se esta quinta-feira, no Tribunal de São João Novo, no Porto, no qual César Boaventura continua a ser julgado por vários crimes de burla, movimentação de falsos capitais e fraude. A testemunha-chave do dia foi Marco Carvalho, empresário, na altura, com investimento no Trofense e com ligações ao arguido principal.Segundo a testemunha, Boaventura surgiu numa reunião num hotel em Vila do Conde, em 2019, quando o emblema da Trofa estaria endividado numa quantia de 600 mil euros ao empresário, devido a investimentos feitos com capital de várias empresas. Na sequência, o clube explicou ao seu investidor que estaria a tentar vender Yohan Miranda, jogador brasileiro formado no Tombense e que, com a mediação de Boaventura no negócio, a quantia ganha na venda do atleta serviria de pagamento e saldo de qualquer dívida.Porém, a transferência de Yohan Miranda nunca se chegou a concretizar, pois o jogador contraiu uma lesão de longa duração, que, segundo o relato, seria a verdadeira razão pela qual o Trofense o quereria vender. A testemunha garantiu que, devido a esse cenário, o arguido assumiu totalmente a dívida do clube e ainda pediu um investimento adicional de 300 mil euros, de forma a proceder-se à compra da SDUQ do Trofense, tornando-a numa SAD e vendendo-a de imediato, de forma a lucrar ainda mais com o negócio. Tal seduziu o empresário, que investiu com uma transferência de 100 mil euros e a restante quantia em automóveis, dos quais vários veículos da marca BMW, um Mercedes e um Fiat, passando-os para a mão de Boaventura que os avaliou em aproximadamente num valor de 250 mil euros. Mesmo assim, a compra não se sucedeu, com os dois empresários a seguirem outros caminhos e enveredando por outras propostas de negócio, envolvendo, agora, o agenciamento de jogadores e a tesouraria de outro empresário, Ali Barat, também envolvido como testemunha no julgamento.Questionado sobre a confiança no empresário e como este se apresentava, Marco Carvalho explicou que Boaventura parecia ter "influência" no mundo do futebol, fornecendo documentos dos direitos de imagem de Houssem Aouar, na altura a jogar no Lyon, e direitos sobre Gedson Fernandes e Jeremy Sarmiento, que atuavam pelo Benfica. Confiante que a relação seria lucrativa, Carvalho procedeu à suposta compra dos direitos do jogador francês, tendo mesmo tido uma reunião com o diretor desportivo do Lyon por chamada telefónica, com este a confirmar o conhecimento de César Boaventura.Segundo a testemunha, Boaventura pediria, nos meses seguintes, várias quantias monetárias, como por exemplo a suposta renovação de Sarmiento, onde o empresário garantiu que Carvalho receberia 50 mil euros no espaço de um mês pelo investimento e um empréstimo mais avultado para Ali Barat, de um valor aproximado de 575 mil euros, transferido para várias contas indicadas pelo empresário português.Tudo seria, portanto, na "perspetiva" de lucrar com os negócios, sendo que Marco Carvalho recebeu um documento da cedência de direitos de imagem de Aouar e Serge Aurier, outro cenário já visto com outras testemunhas. As relações com Boaventura ficaram definitivamente cortadas em dezembro de 2021, quando a dívida, num valor total a rondar 1,5 Milhões de euros, nunca tinha sido paga em qualquer das vezes que se procedeu os empréstimos e, mesmo com a revelação de um extrato bancário de uma suposta conta com 20 milhões de euros, Boaventura não tinha convencido Carvalho de que era um homem de negócios sério e afastou-se definitivamente, alegando que o atraso nos pagamentos se devia a contas bancárias congeladas no estrangeiro.Outra das testemunhas foi Sandra Ribeiro, contabilista com ligações à empresa TransDrive, onde Boaventura supostamente movimentava montantes vindos de vários negócios relacionados com o futebol, e vários agentes de imobiliário com os quais o empresário negociou e comprou casas.A 6.ª sessão do julgamento está marcada para o próximo dia 23, no mesmo local, e para a qual o jogador Gedson Fernandes está notificado para testemunhar.