Julgamento de Vale e Azevedo volta a ser adiado

O antigo presidente do Benfica João Vale e Azevedo viu o seu julgamento voltar a ser adiado, avança o jornal 'Público' esta segunda-feira. Desde março de 2019 que o tribunal tenta notificar, sem sucesso, o advogado que vive e trabalha no Reino Unido desde 2018.Em 2012, o Ministério Público acusou o ex-presidente do Benfica de oito crimes de burla qualificada, dois de burla qualificada na forma tentada e quatro de falsificação de documento autêntico. Em causa estão vários crimes de burla. Num dos casos em julgamento, Vale e Azevedo terá, alegadamente, apresentado três milhões de euros de falsas garantias em três processos judiciais. Noutro, terá tentado burlar o BCP, também com garantias falsas, para conseguir um crédito de 25 milhões de euros.