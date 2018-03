"Para uma família que gasta 150 euros por mês nas grandes superfícies comerciais, a poupança pode chegar aos 250 euros por ano", caso a opção seja pelo Jumbo, assinala a Deco Proteste.

Em terceiro lugar na tabela surge o Pingo Doce, que sobe uma posição. Em Outubro de 2017 o custo médio do cabaz nos supermercados da Jerónimo Martins era 10% mais caro do que no líder, sendo que agora a diferença é de 7%.

"Para comprar o mesmo cabaz de produtos nas lojas de desconto Lidl e Minipreço, gasta-se mais 14% do que no Jumbo", refere a Deco, acrescentando que "Lisboa, Porto e Setúbal são os distritos onde é possível obter poupanças mais significativas, escolhendo o supermercado certo".



A Deco disponibiliza um simulador para encontrar o supermercado mais barato da sua região e tendo em conta o seu cabaz de produtos.





Como a Deco faz o estudo

A associação de defesa dos consumidores explica como chega a este ranking dos supermercados mais baratos:

"Todas as actualizações do nosso estudo a supermercados são feitas com base num cabaz com os produtos das marcas mais vendidas em Portugal, entre frescos, congelados, mercearia e produtos e higiene pessoal e do lar. Mais de um terço do cabaz (38%) é composto por produtos das marcas próprias de gama média de cada uma das lojas e os restantes 62% são preenchidos com marcas de fabricante. No total, recolhemos 110 290 preços para um cabaz seleccionado de 141 produtos, em 70 concelhos.



Para construir um ranking das cadeias mais baratas em Portugal, analisámos aquelas que figuram em, pelo menos, 10 distritos. As lojas que vendem os produtos do cabaz seleccionado por um preço inferior obtêm melhor classificação . Não são considerados descontos em cartão, nem promoções condicionadas, que obriguem à aquisição de outros produtos para beneficiar do desconto.



À cadeia de supermercados mais barata atribuímos o índice 100. As restantes vão registando índices superiores, onde cada ponto acima de 100 significa que o mesmo cabaz fica 1% mais caro."