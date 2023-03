Juros nos depósitos têm maior subida em 11 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A taxa de juro dos novos depósitos a particulares atingiu 0,56% em janeiro, a maior subida mensal em 11 anos, revelou esta sexta-feira o Banco de Portugal (BdP) numa nota estatística.No primeiro mês do ano o montante de novos depósitos a particulares foi de 5.727 milhões de euros, uma subida face aos 5.156 milhões de euros em dezembro, escreve o Negócios . O BdP destaca os novos depósitos com prazo de 1 a 2 anos que estão a ser remuneradas a uma taxa de juro média de 1,13%, face a 1% em dezembro, e que corresponderam a 19% do montante de novos depósitos (8% em dezembro).