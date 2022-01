Justiça investiga milhões de Jorge Mendes, avança o CM

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Ministério Público (MP) está a passar a pente fino as contas bancárias de Jorge Mendes, da Gestifute, da Start e da Polaris, todas empresas de Mendes, na investigação aos negócios do futebol, avança hoje o 'Correio da Manhã' . O superagente desportivo é suspeito nos processos ‘Cartão Vermelho’, no qual Luís Filipe Vieira é o principal arguido, e ‘Prolongamento’, em que Pinto da Costa é um dos suspeitos. Através da Gestifute, Mendes ganhou em Portugal, de 2015 a 2019, mais de 131 milhões de euros.