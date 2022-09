Justiça portuguesa emite mandado de captura para Vale e Azevedo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

10 crimes de burla qualificada e quatro de falsificação de documentos. Vale e Azevedo pediu um financiamento ao BCP de 25 milhões de euros usando como garantia bancária uma sucursal de uma empresa que não existia e ainda prestou cauções em processos judiciais com as mesmas garantias bancárias falsas, enganando a própria Justiça.



Há já três anos que o Tribunal tenta notificar o antigo presidente do Benfica, sem sucesso, este que vive em Londres, Inglaterra, desde 2018.



A justiça portuguesa emitiu esta sexta-feira um mandado de detenção a João Vale e Azevedo. O Tribunal de Lisboa refere que o antigo presidente do Benfica se recusa a comparecer perante o juiz que o citou.O Tribunal de Lisboa irá oficializar a procuradoria para que seja cumprido o mandado de captura, segundo apurou oEm causa estão