Kalorama, o novo festival de música português que se estreia com os Artic Monkeys

Uma "nova experiência – real, física e única". É assim que nos é apresentado o mais recente festival de música, arte e sustentabilidade de Lisboa. "Há uma nova era à espreita. Uma que sabe saborear cada momento como ele verdadeiramente é. Uma era que chega com sede de tocar, de olhar, de sentir", lemos no site.E não é para menos. Como cabeça de cartaz estão confirmados os Artic Monkeys, a altamente conhecida banda de rock britânica. Os artistas usaram o Twitter para anunciar o concerto em Portugal, que fará parte da sua digressão pela Europa, com início marcado na Turquia, a 9 e 10 a de agosto de 2022. No entanto, de acordo com a Blitz, esta será a única atuação dos Artic Monkeys em Portugal nesse ano.