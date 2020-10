Khabib para Macron: «Que o Todo Poderoso desfigure a cara desta escória»

Khabib Nurmagomedov, lutador recentemente retirado, é a última personalidade a juntar-se ao protesto dos seguidores do Islão contra o presidente de França, Emmanuel Macron, pelos comentários do governante sobre o mundo muçulmano.





"Que o Todo Poderoso desfigure a cara desta escória e todos os seus seguidores que, debaixo do lema da liberdade de expressão, ofendem os sentimentos de mais de 1.500 milhões de crentes muçulmanos. Que Deus os humilhe nesta vida e na próxima. Alá é rápido a fazer as contas e vão ver. Nós, os muçulmanos, amamos o nosso profeta Maomé mais do que as nossas mães, pais, filhos, esposas e todas as outras pessoas próximas ao nosso coração. Acreditem, com estas provocações, vai-vos sair o tiro pela culatra. Alá amaldiçoou quem o ofendeu e preparou-lhes sofrimentos humilhantes", escreveu Khabib no Instagram.Estas palavras do ex-lutador surgem após as afirmações de Emmanuel Macron, depois do assassinato do professor Samuel Paty, que foi decapitado a 16 de Outubro por ter utilizado caricaturas do profeta Maomé nas suas aulas. Macron mostrou o seu repúdio e condenou o islamismo radical. Defendeu a liberdade de expressão e prometeu que França não iria renunciar a este tipo de caricaturas.