Lagunitas associa-se à SOS Animal

Numa altura de crise por conta da evolução do surto do coronavírus, o número de animais abandonados disparou no nosso país, a marca de cerveja Lagunitas decidiu associar-se à SOS Animal numa campanha na qual promove o apadrinhamento de cães durante esta fase. Quem o fizer, para lá de ganhar um amigo de quatro patas muito especial, terá também direito a um presente simbólico da marca de cervejas como agradecimento, composto por 24 garrafas, um copo, um porta chaves e uma t-shirt.







Por parte da Lagunitas, a vontade de ajudar foi clara. "Quando contactámos a SOS Animal ficou bastante claro que uma das grandes necessidades atuais da organização seria o apadrinhamento de cães, uma vez que muitos têm sido abandonados e recolhidos durante este período de isolamento e toda a ajuda é bem-vinda. Por isso, decidimos não ficar de braços cruzados e apoiar da forma que nos é possível esta causa tão importante para o ADN da marca Lagunitas", acrescenta António Ramalho, responsável de marketing da marca em Portugal.



Todas as informações sobre esta campanha podem ser consultadas no espaço criado para o efeito em https://www.sosanimal.com/adotar

Uma ligação vista como positiva por parte da SOS Animal, que pela voz da sua presidente destacou a importância deste avanço. "Numa altura tão delicada como esta, abraçamos uma quebra de receitas na ordem dos 70% do Hospital Veterinário da SOS Animal que é o principal suporte financeiro de toda a estrutura da nossa organização. Ações que estimulem donativos são fundamentais para a persecução da nossa missão, daí termos aceitado com todo o gosto este apoio da marca Lagunitas, que ainda que simbólico contribui para a promoção desta causa: Ser Por TODOS os Seres!", referiu Sandra Duarte Cardoso.