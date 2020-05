Lavezzi denuncia extorsão por conteúdos pornográficos e já se saberá quem é a culpada

Ezequiel Lavezzi denunciou às autoridades estar a ser vítima de extorsão e a receber ameaças de divulgação de vídeos e conversas privadas de teor pornográfico com a namorada Natalia Borges.





Segundo a imprensa argentina, o antigo internacional de 35 anos alega que nas últimas semanas pessoas ainda não identificadas lhe pediram cerca de 5 mil dólares através do Instagram para não divulgarem os referidos conteúdos."São pessoas que dizem ter vídeos de ambos e conversas. Também fornecem detalhes sobre esses conteúdos e isso torna a denúncia mais plausível. Mesmo que sejam falsos, será extorsão de qualquer das formas", garante fonte próxima ao caso citada pela imprensa argentina."As autoridades já terão identificado a pessoa que o está a chantagear e trata-se de uma ex-namorada do jogador. Mas não é a primeira vez qe Lavezzi está envolvido numa situação destas: em 2014, ele denunciou Mariana Diarco por extorsão, depois de ela revelar na televisão que tinha um vídeo íntimo que ele lhe havia mandando", explicaram no programa 'Los Ángeles de la Mañana'.Lavezzi, que anunciou o final da carreira em dezembro de 2019 após quatro temporadas nos chineses do Hebei China Fortune, está a cumprir a sua quarentena numa ilha das Caraíbas com a namorada Natália Borges.