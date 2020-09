Leak: empresa chinesa compilou dados de 2,4 milhões de pessoas

Os dados pessoais de milhões de pessoas foram compilados por uma empresa de tecnologia chinesa, Zhenhua Data, que tem alegadas ligações com o exército e os serviços secretos daquela potência, revela um leak esta segunda-feira.





De acordo com o jornal britânico The Telegraph, a empresa tinha em sua posse os dados de 2,4 milhões de pessoas, incluindo milhares de figuras públicas. Os dados foram conseguidos através de dados em open source, como os perfis das redes sociais como Twitter, Facebook ou LinkedIn. Segundo uma consultora de ciber-segurança australiana, foram encontrados dados de 52 mil norte-americanos, 35 mil australianos e 10 mil britânicos, entre os quais políticos como o atual primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, bem como da sua família, ou até de membros da família real.Os dados forma partilhados com o professor norte-americano Christopher Balding que chegou a morar em Shenzhen, cidade onde está sediada a Zhenhua Data. O académico partilhou estes dados com a consultora Internet 2.0 para que estes começassem a analisar o mesmo e tentar recuperar o máximo de dados possível. Os resultados do relatório que daqui saiu começaram a ser divulgados esta segunda-feira por um consórcio de jornalistas.Entre os visados estão ainda grandes empresas e associações de vários quadrantes da sociedade. Há informações sobre políticos e partidos, tecnologia, academia e até tecnologia. A informação compilada inclui dados desde os funcionários mais desconhecidos a patrões.Apesar de ser sabido que a administração chinesa compila frequentemente informação sobre pessoas e empresas que operam dentro das suas fronteiras e mesmo depois de estas saírem, o que espanta neste caso é que Pequim tenha recorrido a uma empresa privada para adquirir estes dados, segundo Balding.Uma analista do Australian Strategic Policy Institutes Cyber Centre diz que não ficou claro para que propósitos foram usados aqueles dados até agora. "Muitos dados estão a ser coletados agora e nem todos são passíveis de ser usados, mas mais tarde podem vir a sê-lo", disse, acrescentando ainda que o partido comunista chinês e as empresas que dele ramificam "estão a envolver-se na coleção de dados a nível global de forma a ajudar o estado chinês em vários objetivos quer sejam militares, propagandistas ou securitários".O caso traz semelhanças ao da Cambridge Analytica, em que dados que os utilizadores concederam fornecer foram utilizados para propósitos que não os iniciais.Num comunicado, Balding descreveu o leak como "desconcertante" e elogiou a pessoa que se pôs em risco para divulgar os dados.