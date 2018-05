Continuar a ler

A proposta de alteração ao projecto inicial do PS tem um novo artigo sobre a "suspensão de procedimento especial de despejo", no balcão nacional de arrendamento, e "acção de despej"o, em processo judicial.



Nos dois casos ou na "sequência de oposição do senhorio à renovação" o juiz competente determina a "suspensão da respectiva tramitação".



Há três excepções ao congelamento de despejos em curso: quando o contrato já tenha sido extinto por decisão judicial transitada em julgado; quando tenha sido emitida decisão de desocupação do locado; ou quando tenha havido pagamento de indemnização, explica o jornal.



A ideia é que este regime esteja em vigor até ao final do ano ou até que esteja em vigor o novo quadro jurídico do arrendamento.



Autor: Negócios A proposta de alteração ao projecto inicial do PS tem um novo artigo sobre a "suspensão de procedimento especial de despejo", no balcão nacional de arrendamento, e "acção de despej"o, em processo judicial.Nos dois casos ou na "sequência de oposição do senhorio à renovação" o juiz competente determina a "suspensão da respectiva tramitação".Há três excepções ao congelamento de despejos em curso: quando o contrato já tenha sido extinto por decisão judicial transitada em julgado; quando tenha sido emitida decisão de desocupação do locado; ou quando tenha havido pagamento de indemnização, explica o jornal.A ideia é que este regime esteja em vigor até ao final do ano ou até que esteja em vigor o novo quadro jurídico do arrendamento.

O PS quer travar os despejos em curso. "Ficam suspensas as denúncias já efectuadas pelo senhorio", estabelece a proposta que vai hoje a votos no grupo parlamentar sobre habitação.A alteração é noticiada pelo DN , que indica que a medida abrange inquilinos com mais de 65 anos ou com grau de incapacidade igual ou superior a 60% desde que residam há mais de 15 anos no imóvel.