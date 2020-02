Leiria recebe evento de educação desportiva no fim de semana

Luís Sénica (antigo selecionador nacional de hóquei em patins e atual presidente da Federação de Patinagem de Portugal), Olegário Benquerença (ex-árbitro), Vanessa Fernandes (triatleta) e Tomaz Morais (antigo selecionador nacional de râguebi) são algumas das figuras do panorama desportivo nacional que marcam presença no 'Leiria Sports Meeting', evento de educação desportiva que se realiza este fim de semana na cidade do Lis.

A iniciativa é organizada pelo Município de Leiria e pela Unique’s, Unipessoal, e pretende ser uma referência na área da formação desportiva de treinadores, professores, técnicos, estudantes e atletas, entre outros, através da partilha de conhecimento e experiências.





O programa é composto por quatro sessões (duas no sábado e outras duas no domingo) no Teatro José Lúcio da Silva, nas quais serão abordados temas como a importância do Desporto Escolar e o seu impacto no desporto federado; motivação e superação de atletas e equipas; liderança, motivação e o papel do treinador/professor; o treino nas diferentes etapas de formação; e a adaptação da comunicação às diferentes situações.O evento garante aos participantes 3 Unidades de Crédito para as renovações do Título de Treinador de Desporto, Técnico do Exercício Físico e Formação Contínua de Professores.

Sábado (1 fevereiro)



10h00 - Abertura da sessão

10h30 - Luís Sénica

11h45 - André Martins

13h00 - Fim da sessão



14h30 - Tiago Botelho

15h30 - Manuel Nunes

16h30 - Painel "O Treinador" com António Violante, Alex Pinto Pedro Sequeira e Duarte Machado

17h30 - Tomaz Morais

19h00 - Fim da sessão



Domingo (2 fevereiro)



10h00 - José Amoroso e Rui Matos

11h15 - Carlos Teixeira

12h00 - Vanessa Fernandes

13h00 - Fim da sessão





14h30 - Painel "Atletas" com Vanessa Fernandes, Nuno Belchior e Vânia Silva15h30 - Painel "Gestão Desportiva" com Vítor Manuel, Luís Bilro, Olegário Benquerença e Kitó Ferreira17h15 - Paulo Barrigana19h00 - Fim da sessão