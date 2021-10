Lenda do UFC detido na própria casa por acusações de violência doméstica

O norte-americano Chuck Liddell, ex-campeão de peso-meio-pesado do UFC, foi detido esta segunda-feira na própria casa em Hidden Hills, na Califórnia, por acusações de violência doméstica contra a mulher.





De acordo com o site 'TMZ', a polícia de Los Angeles foi chamada à residência do antigo lutador, onde os agentes apuraram que Chuck Liddell se envolveu com Heidi Northcott numa discussão verbal que se tornou física. Segundo a mesma fonte, a esposa de Chuck Liddell não necessitou de receber cuidados médicos e o ex-lutador foi levado pela polícia. Mas a lenda do UFC passou poucas horas na esquadra, já que pagou uma fiança de 20 mil dólares e foi libertado.Conhecido como 'The Ice Man', Chuck Liddell foi uma das principais figuras do UFC no auge de sua carreira e pertence ao Hall of Fame. Dominou os meio-pesados entre 2005 e 2007, com quatro defesas de cinturão de campeão bem-sucedidas.