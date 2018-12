Leonardo Jardim solidário com famílias das vítimas do ataque de Estrasburgo

Toutes mes pensées aux familles des victimes de l’attentat de Strasbourg https://t.co/8UJNGvzi3S — Leonardo Jardim (@leonardojjardim) 14 de dezembro de 2018

O treinador português Leonardo Jardim manifestou a sua solidariedade para com os familiares das vítimas do atentado no mercado de Natal do centro de Estrasburgo , França."Todos os meus pensamentos estão com as famílias das vítimas do ataque de Estrasburgo", escreveu o técnico no Twitter, partilhando ainda a informação que o clube daquela cidade francesa vai usar uma camisola de homenagem às vítimas no próximo jogo.