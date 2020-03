Levar o cavalo à curandeira ou procurar travestis: as desculpas de quem fura a quarentena

A maior parte dos países do Mundo recomenda por estes dias o isolamento social, com vista a minimizar a propagação do coronavírus, mas há sempre quem não respeite as regras e queira dar uma voltinha.





Na Argentina, desde a meia-noite do dia 20 de março que vigora a quarentena obrigatória, mas também ali há quem não entenda os riscos que corre ao sair de casa. O jornal 'Olé' publica esta sexta-feira algumas das mais insólitas desculpas que estas pessoas dão à polícia quando são apanhadas na rua...Na semana passada as autoridades interpelaram um homem que andava na rua, com o telemóvel em punho. Tratava-se de um cidadão chinês, de 28 anos, que disse estar a caçar Pokemons. Acabou detido.Melhor desculpa inventou um runner. Disse que tinha saído para uma corridinha porque estava com a glicose muito alta e que precisava de fazer exercício para a baixar. Como os agentes não conseguiram comprovar se a desculpa era ou não verdadeira, mandaram-no para casa.Já uma mulher checa e um homem búlgaro foram apanhados a acampar, como se nada se passasse. Disseram não fazer ideia que o vírus já tinha chegado à Argentina e agora estão em quarentena.Mas há também quem simplesmente diga a verdade. A polícia deteve um homem que caminhava na rua e que foi sincero. "Estou aborrecido. A quarentena aborrece-me, preciso de andar..." Mas não conseguiu convencer as autoridades.Melhor foi um automobilista que viajava com duas pranchas de surf no tejadilho do carro. Disse que ia ver a mãe a Mar del Plata, mas depois soube-se que a mãe do indivíduo afinal nem morava naquela região costeira.E que dizer do indivíduo de 48 anos que foi intercetado quando viajava de carro "à procura de travestis"? Disse que precisava de satisfazer o seu "desejo sexual" e acabou detido.Insólita foi também a desculpa que arranjou um homem, de 66 anos, que conduzia uma camioneta onde transportava um cavalo. Contou que ia levar o animal a uma curandeira, pois o equídeo estava deprimido. Foi também preso.