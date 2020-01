Líbano impede Carlos Ghosn de viajar para outro país

O procurador geral do Líbano impôs uma restrição de viajar a Carlos Ghosn, nesta quinta-feira, 9 de janeiro, depois de um mandato de busca da Interpol, emitido pelo Japão, para prender o antigo líder da Nissan, avançou a Reuters.





Ghosn afirma que as acusações de que é alvo são "falsas" e acusa o sistema de justiça japonês de ser "corrupto e hostil" e de ter "presumido a culpa desde o primeiro dia".





No seu testemunho, Ghosn diz que os japoneses estão alinhados com a administração da Nissan, que quiseram afastá-lo do grupo automóvel, para tentar que a Renault reduzisse a sua influência na Nissan - um objetivo que Ghosn considera ter sido alcançado.

Os executivos da Nissan, que foram alvo de acusações de conluio e conspiração da parte do ex-líder

responderam igualmente com críticas.



O empresário franco-brasileiro de origem libanesa está no Líbano desde o passado domingo, dia 5 de janeiro, numa fuga ao sistema judicial japonês, que o acusa, entre outros crimes, de evasão fiscal.

A decisão do procurador do Líbano, Ghassan Ouiedat, exige também que Carlos Ghosn mantenha as autoridades informadas sobre o seu local de residência.Ontem, na conferência de imprensa que organizou no Líbano, Ghosn disse que estava pronto para permanecer no país durante muito tempo, uma vez que este não permite a extradição de pessoas com nacionalidade libanesa, e a sua equipa de advogados está a tentar que o homem de 65 anos seja lá julgado.