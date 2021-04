O presidente da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto foi eleito eleito vice-presidente do Comité do Conselho da Europa para a segurança nos espetáculos desportivos. Rodrigo Cavaleiro foi eleito por maioria de votos, numa 'corrida' que contou também com candidatos da Turquia, Rússia e Espanha.





A eleição foi integrada nos trabalhos da primeira reunião do Comité permanente da 'Convenção do Conselho da Europa sobre uma Abordagem Integrada da Segurança, da Proteção e dos Serviços, por Ocasião dos Jogos de Futebol e outras Manifestações Desportivas' (Convenção de Saint-Denis).A equipa diretiva agora eleita, liderada pelo romeno Adrian Dinca, presidente do comité, terá um mandato de dois anos, não remunerado, com o objetivo de acompanhar a implementação da Convenção de Saint-Denis.