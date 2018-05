Continuar a ler

Este é o segundo encontro entre Moon Jae-in e Kim Jong-un em poucos meses.



Na passada quinta-feira, Donald Trump cancelou uma reunião que tinha marcada com o líder da Coreia do Norte que estava marcada para 12 de Junho. No dia seguinte sugeriu que ela poderia continuar a decorrer. Este é o segundo encontro entre Moon Jae-in e Kim Jong-un em poucos meses.Na passada quinta-feira, Donald Trump cancelou uma reunião que tinha marcada com o líder da Coreia do Norte que estava marcada para 12 de Junho. No dia seguinte sugeriu que ela poderia continuar a decorrer.

Dias depois de Trump ter anunciado que já não se iria encontrar com Kim Jong-Un, o líder norte coreano reuniu-se com o líder sul-coreano numa cimeira surpresa.O encontro decorreu na zona desmilitarizada fronteiriça entre as duas coreias.