Liga dos Campeões deu a maior audiência de sempre à ELEVEN

A primeira jornada da Liga dos Campeões deu a maior assistência de sempre à ELEVEN, dado que, tendo em conta os 16 jogos da primeira jornada da prova milionária, o canal registou uma audiência média de mais de 150 mil espectadores





O Dínamo Kiev-Benfica (0-0) foi a partida mais vista de sempre na ELEVEN, atingindo uma audiência média de mais de 175 mil espetadores e um pico acima de 300 mil espetadores em todas as plataformas. Em termos de share médio, alcançou os 3,5% no período da sua transmissão, sendo esta a maior quota de share registada pelo canal até ao momento. Estes resultados representam um acréscimo de mais de 50% face ao melhor jogo até então transmitido nos canais ELEVEN.Na passada terça-feira, 14 de setembro, o canal ELEVEN 1 ficou em 16º lugar no top de audiências diárias no mercado, registando um share de 1% e um 'reach' de mais de 308 mil espetadores, sendo o canal de desporto mais visto do dia (canais pagos e não pagos)."Estes excelentes resultados são fruto do trabalho que começou a ser realizado ainda no terceiro trimestre do ano. Estamos perante um aumento de mais de 40% do parque de subscrições só nesta primeira jornada da UEFA Champions League. Vamos iniciar o nosso quarto ano de operação em Portugal, onde a ELEVEN tem trabalhado continuamente para garantir a melhor experiência desportiva multiplataforma aos fãs", refere Jorge Pavão de Sousa, Managing Director do canal.