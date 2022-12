Linda de Suza morre de Covid-19 aos 74 anos

Natural de Beringel, em Beja, Linda de Suza cresceu num orfanato. Durante a década de 80, vendeu milhões de discos e livros, mas em 2010 apresentou uma queixa por roubo de identidade contra o ex-companheiro, chegando na altura a dizer que estava falida e que vivia com apenas 400 euros por mês. A situação fê-la mergulhar numa depressão.





Em 2020, Linda de Suza foi internada. Na altura, a imprensa francesa avançou que estaria infetada com Covid-19, mas a cantora acabou por desmentir a notícia mais tarde, explicando que se tratou de um problema de coluna.

A cantora Linda de Suza morreu na manhã desta quarta-feira no Hospital de Gisors, em França, onde se encontrava internada. Fonte familiar, que confirmou aoo óbito da cantora radicada em França, revelou que Linda de Suza, de 74 anos, foi vítima de uma insuficiência respiratória devido a covid-19.A artista estava hospitalizada em estado grave há várias semanas. De acordo com a revista ‘France Dimanche’, a intérprete de ‘Um Português (Mala de Cartão)’ sofria de graves distúrbios mentais, que lhe provocavam alucinações com "uma luta entre as forças do bem e do mal". Para complicar a situação, a artista deixou de comer e mostrava-se cada vez mais debilitada, o que deixou os médicos bastante preocupados.João Lança, filho da cantora, esteve esta segunda-feira no programa da, ‘Manhã CM’, e disse que a mãe estava "a recuperar lentamente" porque tinha "dificuldades em alimentar-se".