A linha amarela do metro de Lisboa vai terminar na estação de Telheiras e não no Rato, como tem sido até agora. A decisão foi anunciada esta terça-feira pelo presidente do metropolitano Vítor Domingues dos Santos no Parlamento.

"O que se pretende para a linha amarela é que funcione como uma linha radial, terminando em Telheiras", revelou Vítor. Segundo o mesmo, o objetivo é criar uma linha verde circular que passará inclusive pelo Rato.

