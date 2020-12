Linha de apoio ao Brexit só apoiou sete empresas

A linha de apoio às empresas portuguesas por causa dos efeitos negativos do Brexit chegou ao fim e só apoiou sete empresas, quando o objetivo era chegar a duas mil, avança hoje o Público.

Em causa está uma linha criada para as micro, pequenas e médias empresas que estivessem a "desenvolver uma estratégia para minorar o efeito negativo do Brexit" e que tivessem importações ou exportações para o Reino Unido superiores a 15% do seu volume de negócios.

A linha tinha 50 milhões de euros, mas com as referidas sete empresas só foram gastos 4 milhões. O jornal escreve que não é certo que o Ministério da Economia crie um novo incentivo semelhante.



O Reino Unido deixou de ser estado-membro da União Europeia a 30 de janeiro de 2020, mas nessa altura iniciou-se um período transitório durante o qual se aplicou o Direito da União Europeia. Esse período transitório termina hoje, dia 31 de dezembro.



A União Europeia e o governo de Boris Johnson chegaram a acordo.