Linha SNS24 atendeu mais chamadas até maio do que em 2021

ALinha SNS24 volta a estar assoberbada, tendo atendido mais chamadas durante os primeiros cinco meses do ano do que durante 2021 inteiro. A procura pelo SNS24 "intensificou-se nas últimas três semanas", de acordo com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS). O período mais intenso, até ao momento, foi de facto a última semana (9 a 15 de Maio), quando a linha atendeu cerca de 49 mil chamadas, em média, por dia, avança o jornal 'Público'.Desde o início do ano, o SNS24 atendeu mais de seis milhões de chamadas. Desde janeiro foram ainda prescritos 2,5 milhões de testes de despiste ao SARS-CoV-2, desses mais de 115 mil na semana passada. Já em 2021 foram feitas 1,5 milhões de prescrições de testes através daquela linha e em 2020 cerca de 440 mil.