Linkedin despede mais de 700 pessoas e encerra app na China

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O LinkedIn, rede social que se foca no mercado de trabalho, detida pela Microsoft, anunciou esta segunda-feira que ia despedir 716 pessoas, bem como eliminar a sua aplicação chinesa. A informação foi avançada através de um email enviado aos trabalhadores.O LinkedIn, que tem cerca de 20 mil trabalhadores por todo o mundo, tem registado um crescimento das receitas trimestre após trimestre, mas junta-se agora a outras grandes tecnológicas numa leva de despedimentos, juntamente com a sua empresa mãe, que anunciou em janeiro que ia despedir cerca de 10 mil trabalhadores. Leia a notícia na íntegra no Negócios