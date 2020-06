Lisboa cria novas ruas só para peões e aumenta espaço para esplanadas: veja o que vai mudar

Avenida da Igreja, zona do Mercado de Arroios, Rua de Belém, Largo de Sapadores, Alameda das Linhas de Torres ou Avenida 5 de Outubro. Estas são algumas das zonas onde vai haver intervenções no sentido de dar mais espaço aos peões, com a criação de zonas de esplanadas ou alargamento de passeios.

As medidas inserem-se no pacote anunciado por Lisboa para o período pós pandemia e foram anunciadas esta quarta-feira pelo presidente da autarquia, Fernando Medina. O programa, batizado de "A Rua é Sua", junta-se a um outro "Lisboa Ciclável", que visa o alargamento da rede de ciclovias e a atribuição de apoios para compra de bicicletas pelos lisboetas.

No caso das intervenções nas ruas, há mesmo algumas que ficarão totalmente fechadas ao trânsito, caso da Rua Nova da Trindade, que passa a ser apenas pedonal. Ali perto, a Rua de São Pedro de Alcântara ficará reservada apenas a transportes públicos e a peões.

Estas iniciativas inserem-se "num contexto em que precisamos de ter mais distanciamento, seja numa fila de um supermercado, de um restaurante, de um equipamento cultural", mas pretendem também ser um "apoio ao comércio local e de proximidade, tão atingidos por esta pandemia", explicou Fernando Medina.

Está, assim, prevista a "desobstrução e alargamento de passeios, um forte alargamento das zonas 30 [kms hora], renovação e instalação de sinalética e aumento significativo de zonas de circulação exclusivamente pedonal sempre ou em determinados dias ou horários". No total, "estão previstas mais de uma centena de intervenções em toda a cidade", sempre com o princípio de "aumento de zonas pedonais, de zonas de esplanada, mais espaço para distanciamento."