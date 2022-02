Livro do centenário da Seleção Nacional já à venda

Chega hoje às bancas o livro comemorativo do centenário da Seleção Nacional, que estará disponível em todas as livrarias nacionais e na Portugal Store. Esta obra da autoria de Berta Rodrigues e Nuno Madureira apresenta a história da equipa das quinas, recordando os 100 anos através de 100 momentos e 100 figuras.Uma dessas figuras é Humberto Coelho, que é agora dirigente da Seleção depois de ter sido jogador e treinador. "São tantas as boas recordações, mas é incontornável falar de alguns momentos especiais. Desde logo a primeira internacionalização, com 18 anos e 4 meses frente à Roménia, no Jamor em 1968", referiu, recordando ainda o "magnífico percurso" no Euro’2000 e a conquista do Europeu em 2016.Por seu lado, Nuno Madureira, frisa que este livro mostra "um retrato futebol português. A sua riqueza, as paixões, rivalidades, contradições e a procura da aproximação à elite", enquanto Berta Rodrigues destaca "os muitos rostos" que construíram a história da Seleção.