Liz Truss é a nova primeira-ministra do Reino Unido

Liz Truss vai suceder a Boris Johnson à frente do executivo britânico. A antiga ministra dos Negócios Estrangeiros venceu Rishi Sunak e vai assim ser a terceira mulher a liderar o governo do Reino Unido.O anúncio foi feito por Graham Brady, presidente do Comité 1922, responsável por gerir questões internas do partido. Truss ganhou com 57,4% dos votos, mais de 81 mil, ao passo que Sunak teve 42,6%, apenas 60 mil votos. Dos quatro líderes dos "tories" eleitos depois de uma votação dentro do partido, Truss teve o pior resultado desde 1998, altura em que sistema foi implementado, revela o The Guardian.No discurso de vitória, a futura primeira-ministra agradeceu ao "amigo Boris Johnson", afirmando que o atual líder do executivo conseguiu "cumprir o Brexit". Liz Truss elogiou os planos de vacinação, a vitória sobre o trabalhista Jeremy Corbyn, a guerra na Ucrânia e terminou numa referência à admiração por Johnson, que, disse, vai de "Kiev a Carlisle".Truss prometeu "um plano ambicioso para diminuir os impostos e fazer crescer a economia", bem como planos para lidar com as "contas da energia" e os "problemas de longo prazo no fornecimento energético". A futura primeira-ministra tinha antes prometido romper com a "ortodoxia" fiscal e aplicar cortes de impostos, em vez de apoios direcionados, para aliviar o impacto do custo de vida.O orçamento extraordinário está previsto para 21 de setembro, por isso Truss tem agora 16 dias para preparar um plano económico, numa altura em que o país se encontra com a taxa de inflação nos dois dígitos, em 10,1%, a mais elevada desde fevereiro de 1982.Na terça-feira, o primeiro-ministro, Boris Johnson, deverá apresentar a demissão à rainha Isabel II, o que vai acontecer pela primeira vez em 70 anos de reinado no castelo de Balmoral, no norte da Escócia, em vez do Palácio de Buckingham, em Londres.Liz Truss, a 15.º chefe de Governo no reinado de Isabel II, vai ser também recebida amanhã na Escócia pela monarca, que deverá indigitar a nova primeira-ministra para que forme um novo governo, enquanto líder do partido com maioria parlamentar.